Скончался мужчина, поступивший в больницу с переломом ноги
В Забайкальском крае будут судить врача-анестезиолога Газимуро-Заводской центральной больницы (село Газимурский завод). Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Трагедия произошла 23 декабря 2021 года. Тогда в больницу поступил 46-летний местный житель с открытым переломом ноги.
- По данным следствия, перед операцией врач выполнил анестезию без необходимых предварительных мероприятий, что привело к дальнейшей аспирации дыхательных путей желудочным содержимым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его отправили в суд для рассмотрения по существу.
В Забайкалье анестезиолога будут судить за смерть пациента
Происшествия, Фото:
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