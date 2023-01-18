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В Забайкалье анестезиолога будут судить за смерть пациента

В Забайкалье анестезиолога будут судить за смерть пациента
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Скончался мужчина, поступивший в больницу с переломом ноги

В Забайкальском крае будут судить врача-анестезиолога Газимуро-Заводской центральной больницы (село Газимурский завод). Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла 23 декабря 2021 года. Тогда в больницу поступил 46-летний местный житель с открытым переломом ноги.

- По данным следствия, перед операцией врач выполнил анестезию без необходимых предварительных мероприятий, что привело к дальнейшей аспирации дыхательных путей желудочным содержимым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его отправили в суд для рассмотрения по существу.
врачи причинение смерти по неосторожности

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