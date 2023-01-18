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В Ангарске девушек-закладчиц поймали с поличным

В Ангарске девушек-закладчиц поймали с поличным
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушкам грозит до 20 лет колонии

В Ангарске полицейские задержали двух девушек-закладчик. Их поймали с поличным, когда они оборудовали тайник, куда поместили пакет с 250 граммами синтетических наркотиков.

Дома у одной из девушек полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и две банковские карты.

Выяснилось, что задержанные нашли такой вид заработка через объявление в Интернете. Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере.

- По указанным обстоятельствам следователем СКР возбуждены уголовные дела. Фигуранткам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
наркотики

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