Девушкам грозит до 20 лет колонии
В Ангарске полицейские задержали двух девушек-закладчик. Их поймали с поличным, когда они оборудовали тайник, куда поместили пакет с 250 граммами синтетических наркотиков.
Дома у одной из девушек полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и две банковские карты.
Выяснилось, что задержанные нашли такой вид заработка через объявление в Интернете. Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере.
- По указанным обстоятельствам следователем СКР возбуждены уголовные дела. Фигуранткам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске девушек-закладчиц поймали с поличным
Происшествия, Фото:
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