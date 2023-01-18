В Ангарске девушек-закладчиц поймали с поличным

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушкам грозит до 20 лет колонии



В Ангарске полицейские задержали двух девушек-закладчик. Их поймали с поличным, когда они оборудовали тайник, куда поместили пакет с 250 граммами синтетических наркотиков.



Дома у одной из девушек полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и две банковские карты.



Выяснилось, что задержанные нашли такой вид заработка через объявление в Интернете. Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере.



- По указанным обстоятельствам следователем СКР возбуждены уголовные дела. Фигуранткам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

