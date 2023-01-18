Пожар тушили почти полтора часа
Вечером 17 января в посёлке Нижнеангарск в Бурятии сгорела СТО.
- На пульт пожарной охраны от местных жителей поступило сообщение о возгорании гаража по улице Рабочая. Очевидцы увидели возгорание на крыше здания. К месту вызова выехали два отделения пожарной части №50, добровольная пожарная команда «Нижнеангарское» и пожарно-спасательная часть №9 МЧС, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных горела крыша четырёх гаражных боксов СТО, была угроза перехода огня на жилой дом. В боксах стояли три легковых автомобили, пожарные эвакуировали их на безопасное расстояние.
Открытый огонь охватил площадь 140 кв. метров. Тушили пламя около полутора часов.
В результате пожара строение выгорело изнутри полностью, повреждена кровля на общей площади 140 кв. м. Перехода огня на жилой дом допущено не было.
По предварительным данным, деревянные конструкции крыши загорелись из-за перекала печи.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января в селе Уржил Баргузинского района произошёл крупный пожар – сгорел гараж с двумя тракторами и автомобилем «УАЗ Патриот» внутри.
В Бурятии сгорела СТО
Происшествия, Фото:
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