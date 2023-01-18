На закрытом кладбище в пригороде Улан-Удэ копают могилы

Власти пообещали установить там предупреждающие баннеры







Власти Гурульбинского сельского поселения поблагодарили за сигнал. «Установим баннеры о запрете захоронения», – пообещали в администрации. Там напомнили, что сообщить о таких могилах можно по телефону 8 (30140) 28-102.



Ранее «Байкал-Daily» Ранее «Байкал-Daily» рассказывал ещё об одном закрытом кладбище в том же Иволгинском районе. Оно расположено в селе Поселье. По словам местных, захоронения там «продолжаются день ото дня».



- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг». Хотелось бы узнать достоверную информацию, – написали иволгинцы на минувшей неделе в вайбер-чате.



В администрации Гурульбинского сельского поселения тогда подчеркнули, что захоронения в Поселье в самом деле запрещены. В населённом пункте даже вывесили предупреждающие баннеры. Проверки власти проводят ежедневно. Сельчан призвали жаловаться на нарушителей: «Если вы увидели, что кто-то копает могилу, сразу сообщайте нам».



В садоводческом товариществе «Тулунжа», которое находится в пригородном Иволгинском районе Бурятии, людей захоранивают на закрытом кладбище. Местные жители сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7», что там до сих пор продолжают копать могилы.