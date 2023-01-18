Возбуждено уголовное дело
В городе Усолье-Сибирское в полицию обратился представитель финансовой организации с заявлением о краже. Он сообщил, что несколько лет назад банк выдал кредитную карту с общим лимитом в размере 215 тысяч рублей. Весной 2021 года вся сумма заёмных средств была использована, однако возврат денег не произошёл. Выяснилось, что держатель пластиковой карты скончалась, но все транзакции по счету произошли позже даты её смерти.
Оперативники установили, что к хищению причастна родственница умершей. 40-летняя усольчанка призналась в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
- Полиция предупреждает о том, что карта является собственностью банка. Ею может пользоваться только то лицо, на чьё имя она оформлена. Снятие денег без одобрения этих действий её держателем образует состав преступления. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, человек, нашедший чужую банковскую карту, должен передать её владельцу либо отнести в ближайшее отделение выдавшей её кредитной организации или в полицию,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанка украла деньги с карты умершей родственницы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
В ДТП есть пострадавшие
Власти пообещали установить там предупреждающие баннеры
Возбуждено уголовное дело
Ранее задержали двух иностранных граждан
Автомобилиста приговорили к обязательным работам
Ребёнок переходил дорогу по «зебре»
Волонтёры считают, что над кошкой ставили эксперименты
Улан-удэнцев поймали на краже цветного металла
Они вернулись домой только через два дня
Ущерб от незаконной рубки составил почти 600 тысяч рублей
Молодой человек купил на кредитные деньги телефон и продал его
Там может в любой момент подтопить автомобильный мост
По рекомендации злоумышленников она скачала приложение для перевода денег
Два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку