Усольчанка украла деньги с карты умершей родственницы

Возбуждено уголовное дело



В городе Усолье-Сибирское в полицию обратился представитель финансовой организации с заявлением о краже. Он сообщил, что несколько лет назад банк выдал кредитную карту с общим лимитом в размере 215 тысяч рублей. Весной 2021 года вся сумма заёмных средств была использована, однако возврат денег не произошёл. Выяснилось, что держатель пластиковой карты скончалась, но все транзакции по счету произошли позже даты её смерти.



Оперативники установили, что к хищению причастна родственница умершей. 40-летняя усольчанка призналась в содеянном.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».



- Полиция предупреждает о том, что карта является собственностью банка. Ею может пользоваться только то лицо, на чьё имя она оформлена. Снятие денег без одобрения этих действий её держателем образует состав преступления. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, человек, нашедший чужую банковскую карту, должен передать её владельцу либо отнести в ближайшее отделение выдавшей её кредитной организации или в полицию,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

