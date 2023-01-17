В Улан-Удэ неизвестные сделали варварскую операцию кошке









Неудачная конструкция постоянно кровоточит и причиняет Чупе сильные боли. Поэтому ей завтра назначили повторную операцию. На этот раз её будут делать настоящие врачи, которым сотрудники фонда полностью доверяют.



Также они объявили сбор средств на лечение кошки в своей официальной группе во «ВКонтакте».





Неудачная конструкция постоянно кровоточит и причиняет Чупе сильные боли. Поэтому ей завтра назначили повторную операцию. На этот раз её будут делать настоящие врачи, которым сотрудники фонда полностью доверяют.Также они объявили сбор средств на лечение кошки в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» рассказали жуткую историю о кошке, которой неизвестные варварски провели операцию.Кошку назвали Чупа. Она попала на попечение фонда не так давно.- Ей просто повезло встретить Татьяну в подъезде, которая не смогла пройти мимо малышки. Кошечка прихрамывала, была с раной на лапке. Татьяна заметила торчащие нитки около лапки, - рассказали в фонде.После обследования в клинике выяснилось, что у кошки перелом лапки – отсутствует головка правой бедренной кости.- Лапку Чупе пришили, как игрушечной кукле! Нитки, торчащие с двух сторон лапки, металлические скобы, неправильно поставленный имплантат – всё это результат работы неизвестного «врача»! Возникло чувство, что над бедной кошкой ставили опыты, потому что такую «операцию» мы видим в первый раз, - возмутились зооволонтёры.