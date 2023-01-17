17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные сделали варварскую операцию кошке

В Улан-Удэ неизвестные сделали варварскую операцию кошке
Происшествия,  Фото:"Собака счастья"
Волонтёры считают, что над кошкой ставили эксперименты

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» рассказали жуткую историю о кошке, которой неизвестные варварски провели операцию.

Кошку назвали Чупа. Она попала на попечение фонда не так давно.

- Ей просто повезло встретить Татьяну в подъезде, которая не смогла пройти мимо малышки. Кошечка прихрамывала, была с раной на лапке. Татьяна заметила торчащие нитки около лапки, - рассказали в фонде.

После обследования в клинике выяснилось, что у кошки перелом лапки – отсутствует головка правой бедренной кости.

- Лапку Чупе пришили, как игрушечной кукле! Нитки, торчащие с двух сторон лапки, металлические скобы, неправильно поставленный имплантат – всё это результат работы неизвестного «врача»! Возникло чувство, что над бедной кошкой ставили опыты, потому что такую «операцию» мы видим в первый раз, - возмутились зооволонтёры.



Неудачная конструкция постоянно кровоточит и причиняет Чупе сильные боли. Поэтому ей завтра назначили повторную операцию. На этот раз её будут делать настоящие врачи, которым сотрудники фонда полностью доверяют.

Также они объявили сбор средств на лечение кошки в своей официальной группе во «ВКонтакте».


жестокое обращение с животными кошка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные сделали варварскую операцию кошке
В Улан-Удэ неизвестные сделали варварскую операцию кошке
Происшествия, 17.01.2023
Волонтёры считают, что над кошкой ставили эксперименты
Улан-удэнцев поймали на краже цветного металла
Улан-удэнцев поймали на краже цветного металла
Происшествия, 17.01.2023
Улан-удэнцев поймали на краже цветного металла
В курортном районе Бурятии искали трёх рыбаков
В курортном районе Бурятии искали трёх рыбаков
Происшествия, 17.01.2023
Они вернулись домой только через два дня
В Иркутской области лесной участок оформили на «мёртвые души»
В Иркутской области лесной участок оформили на «мёртвые души»
Происшествия, 17.01.2023
Ущерб от незаконной рубки составил почти 600 тысяч рублей
Читинец по фото паспорта оформил кредит на знакомого
Читинец по фото паспорта оформил кредит на знакомого
Происшествия, 17.01.2023
Молодой человек купил на кредитные деньги телефон и продал его
В пригородном ТСН в Бурятии объявили режим повышенной готовности
В пригородном ТСН в Бурятии объявили режим повышенной готовности
Происшествия, 17.01.2023
Там может в любой момент подтопить автомобильный мост
Читинка набрала кредитов и перевела мошенникам более трёх миллионов
Читинка набрала кредитов и перевела мошенникам более трёх миллионов
Происшествия, 17.01.2023
По рекомендации злоумышленников она скачала приложение для перевода денег
В Бурятии на «чёрного» лесоруба во второй раз вышли по следам
В Бурятии на «чёрного» лесоруба во второй раз вышли по следам
Происшествия, 17.01.2023
Два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку
В Иркутске назвали причину пожара в торговом центре
В Иркутске назвали причину пожара в торговом центре
Происшествия, 17.01.2023
Пожар охватил площадь 60 квадратных метров
В Бурятии трое парней издевались над школьницей у всех на глазах
В Бурятии трое парней издевались над школьницей у всех на глазах
Происшествия, 17.01.2023
Вопиющим инцидентом уже заинтересовались детский омбудсмен и полиция
Улан-удэнка хотела увеличить губы и стала жертвой мошенников
Улан-удэнка хотела увеличить губы и стала жертвой мошенников
Происшествия, 17.01.2023
За сутки мошенники обманули 10 жителей Бурятии
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами и «УАЗом»
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами и «УАЗом»
Происшествия, 17.01.2023
Когда пожарные приехали, строение было полностью охвачено огнём
В Улан-Удэ пьяный пассажир угодил под трамвай
В Улан-Удэ пьяный пассажир угодил под трамвай
Происшествия, 17.01.2023
Инцидент произошёл, когда мужчина выходил из вагона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^