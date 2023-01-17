Воров поджидала транспортная полиция
Двое безработных улан-удэнцев попались на краже цветного металла. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.
Пробравшись на территорию железнодорожного предприятия, мужчины украли 102 кг лома меди 165 кг лома латуни.
- Цветной металл спрятали в рюкзаки. Похищенное имущество планировали сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской ЛУ МВД России на транспорте.
Однако транспортные полицейские помешали их планам. Подозреваемых задержали, когда те перебрасывали рюкзаки через забор предприятия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
Улан-удэнцев поймали на краже цветного металла
Происшествия, Фото:
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