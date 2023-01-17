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Читинец по фото паспорта оформил кредит на знакомого

Читинец по фото паспорта оформил кредит на знакомого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек купил на кредитные деньги телефон и продал его

В дежурную часть УМВД России по Чите поступило заявление от финансовой организации о возможном мошенничестве при оформлении кредита.

Выяснилось, что 52-летнему жителю Читы пришло уведомление от банка о кредитной задолженности на сумму 16 тысяч рублей. Проблема в том, что мужчина не оформлял кредит. Для урегулирования вопроса он обратился в банк и заверил, что не оформлял этот кредит. Представитель банка обратился в полицию.

Полицейские установили мошенника, им оказался 26-летний читинец.

Установлено, что подозреваемый накануне устроился на работу в магазин электроники. У него имелась фотография паспорта своего давнего знакомого. Аферист убедил кредитного менеджера в том, что мужчина не может лично прийти в магазин и купить телефон, и попросил оформить товар по фотографии паспорта.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Незаконно полученный телефон молодой человек продал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

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