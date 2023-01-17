В курортном районе Бурятии искали трёх рыбаков

Они вернулись домой только через два дня
В Тункинском районе Бурятии 17 января искали трёх рыбаков. Они ещё 15 января выехали на автомобиле «Нива» из Кырена в село Мойготы. Мужчины отправились рыбачить на реку Иркут.
От сельчан два дня не было никаких вестей. На их поиски выдвинулись двое сотрудников поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7».
Вскоре стало известно, что тункинцы вернулись домой самостоятельно. В помощи они не нуждаются.
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