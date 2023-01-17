По рекомендации злоумышленников она скачала приложение для перевода денег
В полицию обратилась 40-летняя жительница Читы, которая потеряла более трех миллионов рублей после общения с неизвестными мошенниками.
- Потерпевшей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником Центробанка, сообщила о мошеннических атаках на её банковские счета. Читинка призналась, что у неё есть 300 тысяч рублей личных сбережений и, испугавшись за их сохранность, согласилась выполнить указания звонившей, - рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю.
Чтобы убедить жертву, мошенники по телефону переключали её то на «сотрудника ФСБ», то на «следователя Следственного комитета». Они убеждали жительницу Читы верить специалистам Центробанка и выполнять все их указания.
В итоге по рекомендации мошенников женщина оформила три кредита, скачала приложение для онлайн-переводов с банковской карты и перевела мошенникам в общей сложности больше трёх миллионов рублей.
Звонившие якобы сотрудники правоохранительных органов после завершения финансовых операций, пригласили женщину в Следственный комитет, указав адрес. Позже в Интернете читинка прочла информацию о мошеннических схемах, проверила адрес, который ей назвали и, удостоверившись, что по такому адресу подразделение следственных органов не располагается, окончательно убедилась, что её обманули.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Читинка набрала кредитов и перевела мошенникам более трёх миллионов
Происшествия, Фото:
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