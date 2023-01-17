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В Бурятии на «чёрного» лесоруба во второй раз вышли по следам

В Бурятии на «чёрного» лесоруба во второй раз вышли по следам
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку

Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии лесники обнаружили порубочные остатки, а рядом с ними свежие следы трактора.

- Нарушителя на месте рубки не оказалось, лесники решили проследовать по следам, которые привели их к дому в селе Барыкино Тарбагатайского района. Во дворе они обнаружили трактор с прицепом, а рядом - мужчину, который разгружал заготовленную древесину Увидев сотрудников лесничества, хозяин дома сознался, что незаконно спилил шесть сосен в защитных лесах, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 150 тысяч рублей.



Незаконно вырубленные деревья, трактор и бензопила были изъяты.

Два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку. Тогда он тоже с помощью трактора притащил деревья к себе во двор. Также по следам волочения лесникам удалось установить нарушителя и привлечь его к ответственности.


На месте был составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.
черные лесорубы

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