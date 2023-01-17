В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами и «УАЗом»

Когда пожарные приехали, строение было полностью охвачено огнём
Днём 16 января в селе Уржил Баргузинского района Бурятии произошёл крупный пожар.
Когда пожарные прибыли на место, огнём был охвачен брусовой гараж площадью 160 кв.м. Внутри находилось два трактора и автомобиль «УАЗ Патриот». Эвакуировать их не представлялось возможным, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около часа. В тушении было задействовано восемь сотрудников и четыре единицы техники.
Огонь полностью уничтожил гараж и все три единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи. Владелец участка пояснил, что с утра в гараже топили печь для обогрева помещения и техники.
Когда пожарные приехали, строение было полностью охвачено огнём
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