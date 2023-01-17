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В Улан-Удэ пьяный пассажир угодил под трамвай

В Улан-Удэ пьяный пассажир угодил под трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл, когда мужчина выходил из вагона

Вечером 16 января на остановке общественного транспорта «Лицей» в Улан-Удэ пьяный пассажир угодил под трамвай.

Об инциденте «Байкал-Daily» рассказали очевидцы. По их словам, мужчина проехал одну или две остановки, громко что-то выкрикивал, ругался, а, когда выходил, упал прямо под вагон.

- Когда двери вагона открылись и пассажиры начали выходить, люди закричали вагоновожатой, чтобы она не трогалась с места и не закрывала двери: «Человек под упал под трамвай!». Водитель вышла из кабины и пошла к тому пассажиру. Но мужчина быстро смог выбраться из-под трамвая, возможно, ему помогли люди, - рассказала пассажирка того трамвая.

Всё случилось довольно быстро, другие пассажиры даже не успели выйти из вагона. Трамвай буквально через пару минут продолжил движение по маршруту.

Похожий случай был минувшим летом. 24 июня на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте. Нарушителя ПДД увезли в БСМП. Тогда из-за инцидента закрывали движение трамваев. 
трамвай

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