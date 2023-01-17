На поиски выехали спасатели
Утром 17 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Селенгинский район на поиски пропавшего 48-летнего мужчины.
- Со слов заявителя, 12 января пропавший ушёл с фермы, расположенной в местности Крест, в сторону села Гусиное Озеро на поиски коров и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ спасатели сообщат позднее.
В Бурятии мужчина ушёл искать коров и пропал
Происшествия, Фото:
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