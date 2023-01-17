17 января

16 января

Популярное

В Бурятии мужчина ушёл искать коров и пропал

В Бурятии мужчина ушёл искать коров и пропал
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На поиски выехали спасатели

Утром 17 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Селенгинский район на поиски пропавшего 48-летнего мужчины.

- Со слов заявителя, 12 января пропавший ушёл с фермы, расположенной в местности Крест, в сторону села Гусиное Озеро на поиски коров и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

О ходе поисковых работ спасатели сообщат позднее.

пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита
Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита
Происшествия, 17.01.2023
Они откопали камни стоимостью 1,27 млн рублей
Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Происшествия, 16.01.2023
Пенсионерка выпала на проезжую часть  
Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Происшествия, 16.01.2023
Расследование уголовного дела завершено 
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия, 16.01.2023
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия, 16.01.2023
Очевидец успел сделать снимок
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^