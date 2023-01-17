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Жительница Иркутской области перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Жительница Иркутской области перевела мошенникам почти 4 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Она попалась на распространённую схему обмана

16 января в Иркутской области в полицию обратилась 49-летняя жительница города Усть-Кут, ставшая жертвой мошенников. Он отдала телефонным аферистам почти четыре миллиона рублей.

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником «ФСБ из Москвы».

- В телефонном разговоре мужчина рассказал легенду о том, что с банковской карты женщины «перевели» крупную сумму в другую страну. После этого ей позвонил финансовый представитель и сообщил привычную схему мошенников: взять кредит и перевести всю сумму на резервный счет. Якобы такие действия уничтожат кредитный потенциал, утверждали мошенники. Причём для убедительности прекращения уголовного дела, аферисты прислали «приказ» о приостановлении исполнительного производства, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.

В итоге женщина оформила кредиты, перевела почти четыре миллиона рублей и лишилась этих денег.



Только за 16 января в Иркутской области зарегистрировано 14 случаев мошенничества. 

мошенничество

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