Мужчина незаконно вывозил лес за границу
Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением взыскать с осуждённого жителя Иркутской области сумму незаконного обогащения в размере свыше 34 млн рублей. Мужчина заработал большие деньги на контрабанде леса.
Ранее суд признал его виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
В 2016-2019 гг. индивидуальный предприниматель приобрёл и переработал вырубленные «чёрными» лесорубами деревья. Пиломатериал объёмом более семи тысяч кубометров был незаконно вывезен за рубеж.
- В рамках исполнения заключённых им с иностранными контрагентами внешнеэкономических контрактов мужчина экспортировал лесоматериалы за рубеж, вследствие чего получил доходы на сумму более 34 млн рублей. Выступая в интересах Российской Федерации, Байкало-Ангарский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого неосновательного обогащения, полученного в результате контрабанды леса. В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области с контрабандиста леса хотят взыскать свыше 34 млн рублей
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