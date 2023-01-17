17 января

16 января

Популярное

В Иркутской области с контрабандиста леса хотят взыскать свыше 34 млн рублей

В Иркутской области с контрабандиста леса хотят взыскать свыше 34 млн рублей
Происшествия, 
Мужчина незаконно вывозил лес за границу

Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением взыскать с осуждённого жителя Иркутской области сумму незаконного обогащения в размере свыше 34 млн рублей. Мужчина заработал большие деньги на контрабанде леса.

Ранее суд признал его виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

В 2016-2019 гг. индивидуальный предприниматель приобрёл и переработал вырубленные «чёрными» лесорубами деревья. Пиломатериал объёмом более семи тысяч кубометров был незаконно вывезен за рубеж.

- В рамках исполнения заключённых им с иностранными контрагентами внешнеэкономических контрактов мужчина экспортировал лесоматериалы за рубеж, вследствие чего получил доходы на сумму более 34 млн рублей. Выступая в интересах Российской Федерации, Байкало-Ангарский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого неосновательного обогащения, полученного в результате контрабанды леса. В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.


контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита
Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита
Происшествия, 17.01.2023
Они откопали камни стоимостью 1,27 млн рублей
Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Происшествия, 16.01.2023
Пенсионерка выпала на проезжую часть  
Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Происшествия, 16.01.2023
Расследование уголовного дела завершено 
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия, 16.01.2023
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия, 16.01.2023
Очевидец успел сделать снимок
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^