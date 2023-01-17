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Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита

Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они откопали камни стоимостью 1,27 млн рублей

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух добытчиков нефрита. Они обвиняются по ч. 3 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча нефрита».

По версии следствия, двое жителей Улан-Удэ с 10 ноября по 8 декабря 2021 года под видом производства подрядных работ по разведке золота, используя экскаватор, поднимали верхний слой грунта с берега и дна реки Нижняя Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе. Из содержимого они извлекли камни нефрита стоимостью 1,27 млн рублей. Преступников поймали сотрудники МВД.

Мужчинам грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
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