Двух улан-удэнцев будут судить за незаконную добычу нефрита

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они откопали камни стоимостью 1,27 млн рублей



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух добытчиков нефрита. Они обвиняются по ч. 3 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча нефрита».



По версии следствия, двое жителей Улан-Удэ с 10 ноября по 8 декабря 2021 года под видом производства подрядных работ по разведке золота, используя экскаватор, поднимали верхний слой грунта с берега и дна реки Нижняя Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе. Из содержимого они извлекли камни нефрита стоимостью 1,27 млн рублей. Преступников поймали сотрудники МВД.



Мужчинам грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

