В Бурятии стали известны подробности гибели мужчины на снегоходе

Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском районе Бурятии погиб 34-летний мужчина, ехавший по Байкалу на снегоходе и провалившийся под лёд. Эта трагедия стала первой в районе в этом году, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
- 16 января поступила информация, что в Баргузинском районе в местности Мыс Крестовый пропал мужчина. Известно, что ночью он на снегоходе выехал на озеро Байкал и не выходил на связь. К месту происшествия выехали спасатели Усть-Баргузинского отделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Днём примерно в 400 метрах от берега на глубине около восьми метров спасатели обнаружили снегоход, вскоре было найдено тело мужчины. Им оказался житель посёлка Усть-Баргузин 1988 года рождения, - сообщили подробности трагедии в ведомстве.
Мужчина сам нарушил правила безопасности. Выезд авто- и мототранспорта на акваторию озера Байкал запрещён до 10 февраля.
- На прошлой неделе, недалеко от этого места происшествия, под лед провалились два транспортных средства. Тогда трагедии удалось избежать, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
Спасатели предупреждают: выходить и особенно выезжать на лёд Байкала в настоящее время крайне опасно. Поверхность озера ещё не имеет плотную и устойчивую структуру, поэтому передвижение по озеру может закончиться трагически.