В Бурятии стали известны подробности гибели мужчины на снегоходе

Мужчина сам нарушил правила безопасности. Выезд авто- и мототранспорта на акваторию озера Байкал запрещён до 10 февраля.- На прошлой неделе, недалеко от этого места происшествия, под лед провалились два транспортных средства. Тогда трагедии удалось избежать, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.