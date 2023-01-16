В Иркутской области задержали подозреваемого в сбыте героина

Мужчина находился в федерально розыске



Сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Гидростроитель при помощи систем мониторинга установили и задержали 41-летнего жителя Братского района Иркутской области. Он долгое время находился в федеральном розыске за сбыт героина.



- Злоумышленник передан в орган, объявивший его в розыск, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Ему грозит до восьми лет лишения свободы.







