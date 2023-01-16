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В Иркутской области задержали подозреваемого в сбыте героина

В Иркутской области задержали подозреваемого в сбыте героина
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина находился в федерально розыске

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Гидростроитель при помощи систем мониторинга установили и задержали 41-летнего жителя Братского района Иркутской области. Он долгое время находился в федеральном розыске за сбыт героина.

- Злоумышленник передан в орган, объявивший его в розыск, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.



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