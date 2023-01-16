16 января

15 января

Популярное

Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч

Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пенсионерка выпала на проезжую часть

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа 2022 года водитель муниципального маршрутного автобуса, не убедившись в закрывании двери, начал движение от автобусной остановки «Курчатова» по улице Мира в Братске. В результате из салона на проезжую часть выпала 66-летняя пассажирка. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о компенсации, причинённого ей морального вреда.

Братский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу женщины с представителя перевозчика 300 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура ДТП Братск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом
Происшествия, 16.01.2023
Расследование уголовного дела завершено 
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия, 16.01.2023
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия, 16.01.2023
Очевидец успел сделать снимок
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
Происшествия, 16.01.2023
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
Происшествия, 16.01.2023
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
Происшествия, 16.01.2023
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^