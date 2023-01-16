Пенсионерка выпала на проезжую часть
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа 2022 года водитель муниципального маршрутного автобуса, не убедившись в закрывании двери, начал движение от автобусной остановки «Курчатова» по улице Мира в Братске. В результате из салона на проезжую часть выпала 66-летняя пассажирка. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о компенсации, причинённого ей морального вреда.
Братский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу женщины с представителя перевозчика 300 тысяч рублей.
После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Выпавшей из автобуса братчанке выплатят 300 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расследование уголовного дела завершено
Начата доследственная проверка
Труба подачи воды в котельную засорилась
Он провалился под лёд в 400 метрах от берега
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
Очевидец успел сделать снимок
Столкнулись Toyota Corolla и Honda Civic
Погиб 34-летний мужчина
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
Водитель «Волги» сбил двух человек
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе
Мужчина пытался удрать от группы задержания