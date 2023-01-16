16 января

15 января

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В Чите водитель школьного автобуса отказался подвезти ученика

В Чите водитель школьного автобуса отказался подвезти ученика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Начата доследственная проверка

15 января в читинских СМИ рассказали о водителе школьного автобуса, который отказался подвезти учащегося. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- Следователи СК в ближайшее время проведут комплекс процессуальных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Следователи установят и опросят водителя автобуса, директора школы. Также будет опрошен учащийся, его родители, - сообщили в пресс-службе Следкома.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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