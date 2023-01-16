В Чите водитель школьного автобуса отказался подвезти ученика

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Начата доследственная проверка



15 января в читинских СМИ рассказали о водителе школьного автобуса, который отказался подвезти учащегося. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



- Следователи СК в ближайшее время проведут комплекс процессуальных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Следователи установят и опросят водителя автобуса, директора школы. Также будет опрошен учащийся, его родители, - сообщили в пресс-службе Следкома.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

