В Забайкалье водолазы предотвратили аварию в доме престарелых





Водолазная группа поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» устранила неисправность в трубе котельной дома престарелых в Первомайске, тем самым предотвратив размораживание системы отопления.- Вода перестала поступать в котельную из резервуара 13 января. Это могло привезти к размораживанию системы отопления в доме престарелых. Водолазная группа провела работы по осмотру и устранению неисправностей. Обследование выявило, что засорена труба подачи воды в котельную. С использованием троса засор был устранён, давление воды в системе было нормализовано. Своими действиями водолазы вернули воду в котельную, тем самым предотвратив возможную аварию, - сообщили в пресс-службе ведомства.Водолазные работы проводились на глубине 8 метров при полном отсутствии видимости под водой, отметили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья.