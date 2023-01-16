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В Забайкалье водолазы предотвратили аварию в доме престарелых

В Забайкалье водолазы предотвратили аварию в доме престарелых
Происшествия,  Фото:пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья
Труба подачи воды в котельную засорилась

Водолазная группа поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» устранила неисправность в трубе котельной дома престарелых в Первомайске, тем самым предотвратив размораживание системы отопления.

- Вода перестала поступать в котельную из резервуара 13 января. Это могло привезти к размораживанию системы отопления в доме престарелых. Водолазная группа провела работы по осмотру и устранению неисправностей. Обследование выявило, что засорена труба подачи воды в котельную. С использованием троса засор был устранён, давление воды в системе было нормализовано. Своими действиями водолазы вернули воду в котельную, тем самым предотвратив возможную аварию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водолазные работы проводились на глубине 8 метров при полном отсутствии видимости под водой, отметили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья.



Забайкальский край водолазы дом престарелых

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