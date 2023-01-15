В Бурятии под покровом ночи произошло землетрясение

Его эпицентр находился в Монголии
Минувшей ночью в Бурятии «тряхнуло» Тункинский район. Сейсмособытие там зафиксировали в 00:53 по местному времени. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул в Монголии, в 96 километрах к юго-западу от посёлка Монды.
Магнитуда составила 4,1, сообщается в вайбер-чате «Тунка-инфо 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.
Днём ранее, 14 января, подземные толчки из соседней Монголии докатились
до Иркутской области. Очаг землетрясения тоже был в районе Хубсугула. Интенсивность там составила 7 баллов. В самом Приангарье ощущалось 2 балла.
Его эпицентр находился в Монголии
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