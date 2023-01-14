В Забайкалье в ДТП с поездом погибли четыре человека

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Среди погибших двое детей



13 января ближе к полуночи на нерегулируемом переезде на 5 970 км пикет № 8 станции Хушенга Забайкальской железной дороги столкнулись грузовой поезд и автомобиль Honda C-RV. На месте происшествия скончались четыре человека, двое из которых дети.



По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».



Следователями и криминалистами СКР проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

