Улан-удэнец перевёл мошеннице 3,5 млн рублей





Жертвами интернет-преступников по состоянию на 13 января 2023 года стали 39 жителей Бурятии (+30 за последнюю неделю). Ущерб составил 11,7 млн рублей (+10 млн рублей за последнюю неделю).Аферисты использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми.Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,5 млн рублей.Так, житель Октябрьского района Улан-Удэ, желая получить доход от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте компании в интернете. Вскоре мужчине поступил телефонный звонок. Звонившая представилась сотрудником инвестиционной компании и пояснила, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на якобы инвестиционный счёт. Горожанин выполнил требования мошенницы и перевёл 3,5 млн рублей на её счёт.- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре Бурятии.