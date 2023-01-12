Вспыхнул системный блок
Сегодня, 12 января, около двух часов дня в госпитале ветеранов на улице Пирогова в Улан-Удэ произошёл пожар. После поступления сигнала на место тут же выехали пожарные.
Администрация госпиталя эвакуировала 40 человек.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных было загорание системного блока в кабинете УЗИ. Возгорание ликвидировано на общей площади три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пострадавших нет. Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января произошло задымление в цокольном помещении здания инфекционной больницы. Как выяснилось, там загорелся матрас.
В Улан-Удэ из госпиталя ветеранов эвакуировали 40 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вспыхнул системный блок
Возбуждено уголовное дело
«Чёрных лесорубов не остановила ни погода, ни труднодоступность местности», - удивились лесничие
Пожилой женщине сообщили, что её внучка якобы попала в ДТП
Мужчина производил синтетические наркотики и выращивал коноплю
Полицейские нагрянули на животноводческую стоянку
При задержании мужчина притворился спящим
Произошедшее попало на видео
Мужчина нанёс несколько ударов кулаком
Мужчина признал вину и раскаялся
Расследуется уголовное дело
Грузовик врезался в дорожное ограждение
Столкнулись два отечественных автомобиля
Населённый пункт подтопило налёдными водами
Сотрудник ГИБДД вымогал деньги у водителя