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В Улан-Удэ из госпиталя ветеранов эвакуировали 40 человек

В Улан-Удэ из госпиталя ветеранов эвакуировали 40 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вспыхнул системный блок

Сегодня, 12 января, около двух часов дня в госпитале ветеранов на улице Пирогова в Улан-Удэ произошёл пожар. После поступления сигнала на место тут же выехали пожарные.

Администрация госпиталя эвакуировала 40 человек.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных было загорание системного блока в кабинете УЗИ. Возгорание ликвидировано на общей площади три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавших нет. Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января произошло задымление в цокольном помещении здания инфекционной больницы. Как выяснилось, там загорелся матрас. 
пожар

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