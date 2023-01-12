Возбуждено уголовное дело
В Иркутске транспортная прокуратура выявила крупную контрабанду леса организованной группой граждан. Так, с июля 2018-го по март 2019 года в рамках двух внешнеэкономических контрактов они незаконно перевезли за границу более 17 тысяч кубометров леса общей стоимостью около 116 млн рублей.
Чтобы узаконить происхождения древесины при таможенном оформлении, они подделывали документы, предоставляя ложные сведения о поставщике.
- Кроме того, с целью их легализации в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учёту древесины и сделок внесена фиктивная информация о покупке лесоматериалов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, совершенное организованной группой».
Иркутские контрабандисты вывезли за границу лес на 116 млн
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