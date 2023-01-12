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Улан-удэнцы обнаружили незаконную рубку на Верхней Берёзовке

Улан-удэнцы обнаружили незаконную рубку на Верхней Берёзовке
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Чёрных лесорубов не остановила ни погода, ни труднодоступность местности», - удивились лесничие

После обращения жителей микрорайона Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ сотрудники МБУ «Городское лесничество» обнаружили место нелегальной рубки деревьев. Девять спиленных сосен «чёрные» лесорубы оставили на месте.

Документы по факту нарушения лесного законодательства переданы в полицию, сообщили в администрации города.

- «Чёрных» лесорубов не остановила ни погода, ни труднодоступность местности. Леса - «лёгкие» нашего города, незаконная рубка в любых количествах наносит большой урон всей экосистеме, - говорят в МБУ «Городское лесничество».


Власти Улан-Удэ напоминают, что за незаконную рубку леса предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей и т.д.

Сообщить о незаконной рубки деревьев можно по телефонам МБУ «Городское лесничество»: 8(3012)46-76-83, 8-902-169-77-40.
черные лесорубы

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