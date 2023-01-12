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Мошенники похитили у пенсионерки из Иркутска 200 тысяч рублей

Мошенники похитили у пенсионерки из Иркутска 200 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилой женщине сообщили, что её внучка якобы попала в ДТП

Накануне в полицию Иркутска поступило заявление от 79-летней местной жительницы, проживающей на улице Баумана. Она рассказала, что телефонные аферисты похитили у неё 200 тысяч рублей.

- Заявительнице на сотовый телефон с абонентского номера, позвонила неизвестная женщина. Она представилась следователем и сообщила, что ею внучка стала виновницей ДТП и на лечение пострадавшего нужны денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После этого, к пенсионерке пришёл неизвестный мужчина, которому она передала деньги.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях 45-летний иркутянин перевёл телефонным мошенникам свыше трёх миллионов рублей. Тогда аферисты заявили, что на него якобы завели уголовное дело и оформили на его имя несколько кредитов.
мошенничество

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