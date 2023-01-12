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Житель Бурятии спрятал 15 кг марихуаны в сене

Житель Бурятии спрятал 15 кг марихуаны в сене
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские нагрянули на животноводческую стоянку

В Джидинском районе Бурятии полицейские изъяли более 15 килограммов марихуаны у 32-летнего работника животноводческой стоянки. Мешки с наркотическим средством мужчина прятал среди тюков сена на территории фермы вблизи села Боргой.


- Подозреваемый рассказал, что в октябре прошлого года приехал на заимку из Прибайкальского района на заработки. В ноябре собрал коноплю у соседней деревни для личного употребления. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении гражданина составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере».

Отметим, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.





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