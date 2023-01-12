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В Улан-Удэ владелец нарколаборатории получил 17 лет колонии

В Улан-Удэ владелец нарколаборатории получил 17 лет колонии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина производил синтетические наркотики и выращивал коноплю

38-летний житель Улан-Удэ осуждён за производство и сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские задержали мужчину в октябре 2022 года. Для производства оптовых партий наркотиков он оборудовал нарколабораторию в арендованном доме в селе Поселье. Жилище он полностью переоборудовал.

- В доме и примыкающем к нему гараже мужчина провёл вентиляцию для проветривания помещения, установил кондиционер, увлажнитель воздуха, гроубокс (оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды) для выращивания конопли. Он занимался производством синтетических наркотиков, а также незаконно культивировал коноплю. Примечательно, что хозяева жилища не проверяли арендатора и сохранность имущества, а получали оплату за аренду жилья безналично, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Прекурсоры, лабораторное оборудование, посуду, необходимые для производства синтетических наркотиков, оборудование, семена конопли и всё, что нужно для её выращивания, а также сим-карты и банковские карты наркоделец получал в почтовых отделениях и через транспортные компании. При этом он использовал поддельный паспорт на чужое имя.

Подробные инструкции о том, как производить синтетические наркотики и выращивать коноплю в кустарных условиях, где оборудовать закладки, мужчина получал в интернет-мессенджерах. «Его преступная деятельность была хорошо законспирирована», - отмечают в МВД.


В ходе обыска полицейские изъяли банковские карты на подставных лиц, поддельный паспорт, лабораторную посуду и лабораторное оборудование, оборудование для выращивания растений в искусственных условиях, более 500 граммов конопли, около 200 граммов марихуаны, гашишное масло, более 500 граммов синтетических наркотических средств (особо крупный размер). Часть уже была расфасована для продажи.

Мужчине предъявили обвинение в совершении семи особо тяжких преступлений, а также по статье об использовании поддельного паспорта.

Сотрудники МВД задокументировали факты сбыта наркотиков непосредственным потребителям. Покупатели также привлечены к уголовной ответственности.


наркотики

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