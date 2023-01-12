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Житель Бурятии избил сожительницу трубой из-за спрятанных денег

Житель Бурятии избил сожительницу трубой из-за спрятанных денег
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
При задержании мужчина притворился спящим

Ночью в полицию поступило сообщение о нападении на жительницу села Баргузин в её собственном доме. Незамедлительно на место преступления выехал наряд вневедомственной охраны.

Потерпевшая женщина рассказала приехавшим росгвардейцам и полицейским, что её избил пьяный сожитель. Мужчина наносил удары металлической трубой.

Мужчину задержали тут же, в квартире. При этом он притворился спящим, когда услышал, что приехали правоохранители.

Участковый уполномоченный полиции доставил женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации она отказалась.

- Подозреваемый, 55-летний ранее неоднократно судимый местный житель, был доставлен в полиции. В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, похитил наличные деньги (5 тысяч рублей), спрятанные ею в нижнем белье, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. 
Росгвардия разбойное нападение

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