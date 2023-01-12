При задержании мужчина притворился спящим
Ночью в полицию поступило сообщение о нападении на жительницу села Баргузин в её собственном доме. Незамедлительно на место преступления выехал наряд вневедомственной охраны.
Потерпевшая женщина рассказала приехавшим росгвардейцам и полицейским, что её избил пьяный сожитель. Мужчина наносил удары металлической трубой.
Мужчину задержали тут же, в квартире. При этом он притворился спящим, когда услышал, что приехали правоохранители.
Участковый уполномоченный полиции доставил женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации она отказалась.
- Подозреваемый, 55-летний ранее неоднократно судимый местный житель, был доставлен в полиции. В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, похитил наличные деньги (5 тысяч рублей), спрятанные ею в нижнем белье, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.
Житель Бурятии избил сожительницу трубой из-за спрятанных денег
Происшествия, Фото:
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