Житель Бурятии избил сожительницу трубой из-за спрятанных денег

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

При задержании мужчина притворился спящим



Ночью в полицию поступило сообщение о нападении на жительницу села Баргузин в её собственном доме. Незамедлительно на место преступления выехал наряд вневедомственной охраны.



Потерпевшая женщина рассказала приехавшим росгвардейцам и полицейским, что её избил пьяный сожитель. Мужчина наносил удары металлической трубой.



Мужчину задержали тут же, в квартире. При этом он притворился спящим, когда услышал, что приехали правоохранители.



Участковый уполномоченный полиции доставил женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации она отказалась.



- Подозреваемый, 55-летний ранее неоднократно судимый местный житель, был доставлен в полиции. В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, похитил наличные деньги (5 тысяч рублей), спрятанные ею в нижнем белье, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

