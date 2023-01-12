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В Улан-Удэ спилили большую сосну возле строящегося собора

В Улан-Удэ спилили большую сосну возле строящегося собора
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Произошедшее попало на видео

В Железнодорожном районе Улан-Удэ спилили большую сосну. Момент падения высокого, раскидистого дерева запечатлел очевидец; видео появилось в паблике «Аноним 03».

«Опять в парке Орешкова только что спилили сосну», - подписал видео автор.



В комментариях улан-удэнцы сокрушаются и осуждают произошедшее: «В других городах стараются сохранить парки, а у нас наоборот», «Везде растут эти сосны, никому не мешают, только в Улан-Удэ пилят и пилят!», «В парке и так деревьев нет», «Сосну жалко, столько лет надо, чтобы она выросла».

Как выяснил «Байкал-Daily», сосну спилили на территории, которая относится не к парку имени Орешкова, а к территории строящейся церкви. Вероятно, дерево уничтожили как раз ради строительных работ.

Строительство Успенского кафедрального собора в парке имени Орешкова тянется с 2011 года. Это будет самый большой православный храм в городе, который сможет вместить две тысячи человек. Горожане не раз критиковали объект из-за выбора его месторасположения. Зелёных территорий в городе и так крайне не хватает, а собор отнял довольное большое парковое пространство.

Однако и спустя 11 лет не ясно, когда же завершится строительства. Крайняя медлительность связана с отсутствием финансирования, поскольку собор в прежние годы возводили лишь на пожертвования прихожан.

Осенью 2020-го года ОАО «Хотьковский автомост» - компания, которая строит третий мост через Уду, пожертвовала 100 млн рублей на стройку. В июле 2021 года здесь установили часть куполов.

В 2022 году из республиканского бюджета также одобрили субсидию в 22 миллиона рублей на продолжение строительства. 
деревья церковь

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