Мужчина нанёс несколько ударов кулаком
Житель Северо-Байкальского района Бурятии, напавший на девушку с кулаками, предстал перед судом.
В суде рассказали краткие обстоятельства инцидента. Сначала мужчина нанёс один удар по лицу девушки, отчего она упала на землю. После он ударил её кулаками не менее пяти раз.
На суде мужчина признал свою вину. Это стало обстоятельством, смягчающим наказание.
- Учитывая изложенное, принимая во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, в целях предупреждения совершения иных нарушений, оказание профилактического воздействия на правонарушителя, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Жителя Бурятии, бившего девушку по лицу, оштрафовали
Происшествия, Фото:
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