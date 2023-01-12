В Ангарске отправили в колонию полицейского-взяточника

Сотрудник ГИБДД вымогал деньги у водителя



35-летний ангарчанин признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное с её вымогательством, через посредника».



Суд установил, что в июне 2021 года в вечернее время подсудимый, будучи сотрудником патрульно-постовой службы, во время проверки документов у мужчины, ехавшего в Иркутск, не вернул последнему водительское удостоверение. Впоследствии за возврат документа через посредника стал вымогать у потерпевшего взятку в размере 30 тысяч рублей. Он писал смс-сообщений и звонил, угрожая возможностью привлечения последнего к административной ответственности и лишения его водительских прав.



В июле 2021 года после получения взятки дорожного полицейского задержали сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и в дальнейшем уволен. Расследование осуществлялось следователями СК.



- С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил ангарчанину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 4 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Приговор в законную силу не вступил.

