Мужчина купил права за 30 тысяч
Житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения, представляющего права».
В феврале 2022 года мужчина в интернете приобрёл водительское удостоверение за 30 тысяч рублей.
В апреле, когда он управлял автомобилем, его остановили сотрудники ГИБДД. Автомобилист предъявил поддельные водительские права, но его тут же раскусили. Проверка показала, что документ с указанным номером выдан другому человеку, а сам водитель лишён права управления транспортными средствами.
- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком 7 месяцев. Поддельный документ изъят и уничтожен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор суда вступил в законную силу.
Улан-удэнца наказали за покупку поддельных водительских прав
Происшествия, Фото:
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