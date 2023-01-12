Улан-удэнца наказали за покупку поддельных водительских прав

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина купил права за 30 тысяч



Житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения, представляющего права».



В феврале 2022 года мужчина в интернете приобрёл водительское удостоверение за 30 тысяч рублей.



В апреле, когда он управлял автомобилем, его остановили сотрудники ГИБДД. Автомобилист предъявил поддельные водительские права, но его тут же раскусили. Проверка показала, что документ с указанным номером выдан другому человеку, а сам водитель лишён права управления транспортными средствами.



- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком 7 месяцев. Поддельный документ изъят и уничтожен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу.

