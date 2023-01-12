Мужчине сообщили, что якобы на мужчину возбудили уголовное дело
В полицию Иркутска обратился 45-летний местный житель микрорайона Университетский. Он сообщил, что телефонные аферисты украли у него свыше трёх миллионов рублей.
На телефон мужчины позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником якобы силовых структур. В разговоре она заявила, что на него возбудили уголовное дело – якобы он перевёл деньги на счёт запрещённой на территории РФ организации.
Помимо этого, аферистка рассказала, что на него оформили другие кредиты. Для решения ситуации он взял настоящий кредит и перевёл деньги на счёт мошенникам.
- Лжесотрудник правоохранительных органов пояснила: чтобы сохранить деньги, нужно взять другой кредит, а сумму перевести на резервный счёт. Мужчина с помощью онлайн банка выполнил все поручения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На данный момент телефон аферистки выключен.
Иркутянин перевёл мошенникам свыше трёх миллионов
Происшествия, Фото:
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