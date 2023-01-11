В Забайкалье осудили браконьера, поймавшего 97 рыб

Мужчина незаконно рыбачил на озере Арахлей



Читинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, незаконно ловившего сетями в период нереста на озере Арахлей. В мае мужчина ловил рыбу с помощью рыболовных сетей.



- В период нереста с использованием рыболовной сети выловил в озере Арахлей 97 особей плотвы, окуня и ельца, причинив ущерб окружающей среде в сумме около 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд признал браконьера виновным по статье «Незаконный вылов биологических ресурсов с применением запрещённых орудий, совершенный в период нереста на особо охраняемых природных территориях». Его приговорили к 250 часам обязательных работ.



Также суд обязал уничтожить прорезиненный комбинезон и сеть. Приговор в законную силу пока не вступил.

