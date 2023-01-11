Хозяин внедорожника не закрыл свой гараж
В полицию Улетовского района Забайкальского края обратился 60-летний житель посёлка Голубичная с заявлением о краже автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Мужчина оценил потерю на сумму 3,5 млн рублей.
Выяснилось, что мужчина оставил внедорожник в гараже, а на следующее утро машины уже не было. Хозяин признался, что двери гаража оставил незапертыми.
Вскоре подозреваемые были пойманы. Ими оказались 26 и 28 летние ранее судимые жители Улетовского района.
- Злоумышленники, проникнув на территорию частного подворья, зашли в тепляк, который также был незапертый, взяли с холодильника ключи от автомобиля и похитили внедорожник, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Автомобиль молодые люди спрятали в лесу, намереваясь позже его продать. Полицейские изъяли машину и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Задержанных поместили в изолятор временного содержания.
В Забайкалье двое молодых людей угнали Land Cruiser за 3,5 млн
Происшествия, Фото:
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