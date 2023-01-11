Мужчина стал нервничать при виде правоохранителей
В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали мужчину с пакетом конопли в руках. Его заметили на окраине села Турунтаево. При виде служебного автомобиля прохожий стал начал нервничать.
- В ходе установления личности в полиэтиленовом пакете у гражданина была обнаружена растительная масса с характерным запахом дикорастущей конопли. Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Экспертиза показала, что изъятое вещество – более 250 граммов конопли. 32-летний местный житель сознался, что собрал её для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело.
Росгвардейцы задержали жителя Бурятии с пакетом конопли
Происшествия, Фото:
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