Улан-удэнец лишился крупной суммы после ночи в гостинице с девушкой

Воровка обновила свой гардероб



Днём 7 января в полицию Улан-Удэ обратился 43-летний улан-удэнец, у которого с банковской карты украли крупную сумму – 110 тысяч рублей.



- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что банковская карта пропала после посещения мужчиной гостиницы, где он проводил время, распивая спиртное с малознакомой девушкой. Известно, что во время распития алкоголя потерпевший давал ей карту для его приобретения, называя при этом пин-код. Проснувшись, он не обнаружил ни собутыльницы, ни платежного средства, с которого в дальнейшем были сняты все имеющиеся деньги, - сообщили в МВД по Бурятии.



Оперативники установили личность подозреваемой. Выяснилось, что она ушла из гостиничного номера ночью, вскоре обналичила чужую карту, а уже днём потратила все деньги.



Девушка призналась, что раздала долги и обновила гардероб: купила полушубок, кофту и зимнюю шапку. Кстати, в обновках она и была задержана.



Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.



