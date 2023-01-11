Воровка обновила свой гардероб
Днём 7 января в полицию Улан-Удэ обратился 43-летний улан-удэнец, у которого с банковской карты украли крупную сумму – 110 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что банковская карта пропала после посещения мужчиной гостиницы, где он проводил время, распивая спиртное с малознакомой девушкой. Известно, что во время распития алкоголя потерпевший давал ей карту для его приобретения, называя при этом пин-код. Проснувшись, он не обнаружил ни собутыльницы, ни платежного средства, с которого в дальнейшем были сняты все имеющиеся деньги, - сообщили в МВД по Бурятии.
Оперативники установили личность подозреваемой. Выяснилось, что она ушла из гостиничного номера ночью, вскоре обналичила чужую карту, а уже днём потратила все деньги.
Девушка призналась, что раздала долги и обновила гардероб: купила полушубок, кофту и зимнюю шапку. Кстати, в обновках она и была задержана.
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
Улан-удэнец лишился крупной суммы после ночи в гостинице с девушкой
Происшествия, Фото:
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