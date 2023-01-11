Преступление произошло возле ночного клуба
Утром 25 декабря в отдел полиции по Октябрьскому району обратился 28-летний улан-удэнец. Он рассказал, что неизвестный ограбил его, отняв дорогой телефон стоимостью 50 тысяч рублей.
Грабитель напал на молодого человека, когда тот, будучи сильно пьяным, к утру вышел из ночного клуба.
Полицейские уже на следующий день нашли и задержали подозреваемого. У него изъят похищенный телефон. Преступником оказался 20-летний горожанин, в 2020 году привлекавшийся к уголовной ответственности.
- Предварительно установлено, что он ограбил потерпевшего, когда тот, применяя ненормативную лексику, шёл и разговаривал по телефону. Злоумышленник нанес ему побои, повалил на землю и, обыскав, похитил из кармана джинсов мобильное устройство, после чего с приятелем направился дальше, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, постоянного источника дохода задержанный не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 января на улице Туполева жертвой грабителя стал прохожий, приехавший к магазину. У него отняли золотые перстень с гравировкой и цепочку общей стоимостью 200 тысяч рублей.
В Улан-Удэ грабитель повалил на землю и ограбил прохожего
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