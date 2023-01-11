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В Иркутской области следователи начали проверку из-за погрузившегося во мрак посёлка

В Иркутской области следователи начали проверку из-за погрузившегося во мрак посёлка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без электричества оставались более 2,7 тысяч человек

Ранним утром 10 января в посёлке Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области произошло аварийное отключение электричества. Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек (в том числе 651 ребёнок), а также восемь социально значимых объектов.

Следователи начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и заместитель руководителя межрайонного следственного отдела, проведён осмотр, опрошены местные жители, а также руководство электроподстанции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Электроснабжение в посёлке восстановили спустя пять часов.
отключение света

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