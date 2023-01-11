В курортном посёлке в Бурятии произошёл крупный пожар







Открытый огонь охватил площадь 120 кв.метров. Для тушения пожарным понадобилось около четырёх часов. В работах были задействованы 12 пожарных и три единицы техники.



- В результате пожара каркасный дом полностью уничтожен огнём, в брусовом доме произошло обрушение кровли, стены строения повреждены. На момент возникновения пожара в домах никто не проживал, пострадавших нет. Распространения огня на соседний участок допущено не было, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





























Ночью 11 января жители посёлка Аршан в Тункинском районе Бурятии сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 о пожаре. На улице Вересова загорелись жилой и гостевой дома, стоящие рядом.Когда пожарные прибыли на место, одноэтажный брусовой дом и каркасный летний гостевой дом были полностью охвачены огнём. Так как застройка здесь плотная, возникла угроза перехода огня на рядом стоящие строения.Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД.