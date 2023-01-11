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В курортном посёлке в Бурятии произошёл крупный пожар

В курортном посёлке в Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
С огнём пожарные боролись более четырёх часов

Ночью 11 января жители посёлка Аршан в Тункинском районе Бурятии сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 о пожаре. На улице Вересова загорелись жилой и гостевой дома, стоящие рядом.

Когда пожарные прибыли на место, одноэтажный брусовой дом и каркасный летний гостевой дом были полностью охвачены огнём. Так как застройка здесь плотная, возникла угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

 
Открытый огонь охватил площадь 120 кв.метров. Для тушения пожарным понадобилось около четырёх часов. В работах были задействованы 12 пожарных и три единицы техники.

- В результате пожара каркасный дом полностью уничтожен огнём, в брусовом доме произошло обрушение кровли, стены строения повреждены. На момент возникновения пожара в домах никто не проживал, пострадавших нет. Распространения огня на соседний участок допущено не было, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД.










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