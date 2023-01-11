В Иркутске столкнулись семь автомобилей

Помощь медиков потребовалась одному человеку
Утром 11 января на улице Байкальская в Иркутске произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения повреждены семь автомобилей, в том числе маршрутное такси №10.
Медицинская помощь понадобилась одному человеку, уточнили сотрудники ГИБДД.
- В настоящее время принимаются все необходимые меры для оперативного оформления ДТП, дорожное движение запущено, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В Иркутской области выпал мокрый снег. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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