В Иркутске столкнулись семь автомобилей





Утром 11 января на улице Байкальская в Иркутске произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения повреждены семь автомобилей, в том числе маршрутное такси №10.Медицинская помощь понадобилась одному человеку, уточнили сотрудники ГИБДД.- В настоящее время принимаются все необходимые меры для оперативного оформления ДТП, дорожное движение запущено, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В Иркутской области выпал мокрый снег. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.