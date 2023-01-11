ДТП произошло на улице Лимонова
Сегодня утром, в 8:50 на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП с участием муниципального автобуса. В остановившийся на остановке автобус маршрута №3а въехал автомобиль «Тойота Аллион».
На месте происшествия оказался аварийный комиссар Батыр Артыков. Он поговорил с водителем «Тойоты», который рассказал ему подробности аварии. Видеокадры аварком опубликовал в своём телеграм-канале.
- Он говорит, что он ехал, его кто-то подрезал, его начало «шкивать» из стороны в сторону, и он въехал в автобус, - передал слова водителя легковушки Батыр Артыков.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в автоаварии обошлось без пострадавших. Оба водителя трезвые.
В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в автобус на остановке
Происшествия, Фото:
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