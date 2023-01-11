В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в автобус на остановке

ДТП произошло на улице Лимонова



Сегодня утром, в 8:50 на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП с участием муниципального автобуса. В остановившийся на остановке автобус маршрута №3а въехал автомобиль «Тойота Аллион».



На месте происшествия оказался аварийный комиссар Батыр Артыков. Он поговорил с водителем «Тойоты», который рассказал ему подробности аварии. Видеокадры аварком опубликовал в своём телеграм-канале.



- Он говорит, что он ехал, его кто-то подрезал, его начало «шкивать» из стороны в сторону, и он въехал в автобус, - передал слова водителя легковушки Батыр Артыков.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в автоаварии обошлось без пострадавших. Оба водителя трезвые.



