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Улан-удэнца отправили за решётку за изготовление самодельного арбалета

Улан-удэнца отправили за решётку за изготовление самодельного арбалета
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Горожанин разгуливал с оружием по улицам

47-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление метательного оружия», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

В суде установлено, что в октябре 2021 года мужчина у себя дома, используя слесарные и подручные средства, незаконно изготовил спортивно-охотничий арбалет, относящийся к метательному оружию. В апреле 2022 года, решив пострелять из арбалета, он вышел на улицы города, но вскоре его задержали сотрудники полиции и изъяли оружие.

Кроме того, в последующем в доме горожанина обнаружили и изъяли бездымный порох.

- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор суда вступил в законную силу.
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