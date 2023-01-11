Попасть в здание мог любой
В селе Орлик Окинского района Бурятии имеется заброшенное здание, собственник которого неизвестен. Это объект не отвечает требованиям безопасности – здесь разрушен пол и потолок, но при этом попасть в помещение могут все, ведь доступ не ограничен.
- Возможность свободного проникновения может повлечь причинение ущерба здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главе сельского поселения «Орликское» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого свободный доступ на заброшенное здание ограничен, организована работа по постановке на учёт недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в целях дальнейшего принятия в муниципальную собственность.
В Бурятии ограничили доступ к заброшенному зданию
Происшествия, Фото:
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