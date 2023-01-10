Преступление произошло во время стоянки на ночлег
Ночью 9 января в городе Северобайкальск в Бурятии был убит 51-летний водитель большегрузного автомобиля, припарковавшийся рядом с АЗС.
Убил его 37-летний водитель другого большегруза. Мужчина задержан, он признал свою вину.
- По данным следствия, вечером 8 января на стоянке рядом с автозаправочной станцией в Северобайкальске на ночлег припарковались два грузовых автомобиля, следовавших во встречных направлениях. В каждой находились по два водителя. Ночью между двумя пьяными водителями разных фур произошла ссора, переросшая в потасовку, после которой один из дравшихся мужчин взял нож, вернулся в кабину к противнику и нанёс ему удар клинком в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его напарник выбил нож из рук нападавшего, после чего обездвижил его, позвонил в правоохранительные органы и до приезда сотрудников удерживал злоумышленника, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Задержанному мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии один дальнобойщик убил другого
Происшествия, Фото:
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