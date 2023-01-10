Иркутянину выплатили 200 тысяч за падение на мотоцикле

Байкер получил вред здоровью
Кировский районный суд Иркутска рассмотрел исковое заявление мотоциклиста к властям города о взыскании компенсации морального вреда.
Инцидент произошёл летом 2021 года. Мужчина вечером ехал на мотоцикле по автодороге по улице Боткина, когда наехал на яму на проезжей части. Не справившись с управлением, он упал.
- В результате причинён вред здоровью мужчины. В силу закона бремя содержания автомобильной дороги несёт орган местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 200 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, мужчина уже получил деньги.
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Происшествия, Фото:
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