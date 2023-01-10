Иркутянину выплатили 200 тысяч за падение на мотоцикле

Байкер получил вред здоровью



Кировский районный суд Иркутска рассмотрел исковое заявление мотоциклиста к властям города о взыскании компенсации морального вреда.



Инцидент произошёл летом 2021 года. Мужчина вечером ехал на мотоцикле по автодороге по улице Боткина, когда наехал на яму на проезжей части. Не справившись с управлением, он упал.



- В результате причинён вред здоровью мужчины. В силу закона бремя содержания автомобильной дороги несёт орган местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 200 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, мужчина уже получил деньги.

