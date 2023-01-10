10 января

09 января

Популярное

Иркутянину выплатили 200 тысяч за падение на мотоцикле

Иркутянину выплатили 200 тысяч за падение на мотоцикле
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Байкер получил вред здоровью

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел исковое заявление мотоциклиста к властям города о взыскании компенсации морального вреда.

Инцидент произошёл летом 2021 года. Мужчина вечером ехал на мотоцикле по автодороге по улице Боткина, когда наехал на яму на проезжей части. Не справившись с управлением, он упал.

- В результате причинён вред здоровью мужчины. В силу закона бремя содержания автомобильной дороги несёт орган местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 200 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, мужчина уже получил деньги. 
компенсация ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске пьяный водитель устроил гонки с полицией
В Ангарске пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 10.01.2023
Лихач уже дважды попадался на нетрезвой езде
В Улан-Удэ вора поймали, когда он обчищал ювелирный
В Улан-Удэ вора поймали, когда он обчищал ювелирный
Происшествия, 10.01.2023
Сперва он представился владельцем магазина
В Улан-Удэ 5-литровая бутылка едва не парализовала всю городскую канализацию
В Улан-Удэ 5-литровая бутылка едва не парализовала всю городскую канализацию
Происшествия, 10.01.2023
Из-за неё возник крупный засор, который устраняли десять часов
Иркутянка сломала ногу, катаясь на лыжах в лесу
Иркутянка сломала ногу, катаясь на лыжах в лесу
Происшествия, 10.01.2023
Cпасатели доставили пострадавшую в больницу
В Улан-Удэ неизвестные живодёры издеваются над бродячими кошками
В Улан-Удэ неизвестные живодёры издеваются над бродячими кошками
Происшествия, 10.01.2023
Волонтёры обнаружили дом на «Дивизке», в котором калечат и травят бездомных животных

На предприятиях Бурятии за 11 месяцев погибли 13 человек
На предприятиях Бурятии за 11 месяцев погибли 13 человек
Происшествия, 10.01.2023
А ещё более 20 жителей республики получили тяжёлые травмы
В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде лечения зубов
В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде лечения зубов
Происшествия, 10.01.2023
Также инспекторам предлагали установить натяжные потолки
В Бурятии работник фермы украл пенсию у коллеги
В Бурятии работник фермы украл пенсию у коллеги
Происшествия, 10.01.2023
Вор увидел поступление денег, когда помогал оформлять кредит
В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей
В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей
Происшествия, 10.01.2023
Агрессивный мужчина пытался скрыться с места ДТП
Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей
Происшествия, 10.01.2023
Большую часть денег мужчина взял в кредит
Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Происшествия, 10.01.2023
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^